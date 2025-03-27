Хорнер объяснил решение поменять Лоусона на Цуноду уже после двух Гран-при

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил решение поменять новозеландского гонщика Лиама Лоусона на Юки Цуноду после двух Гран-при в сезоне-2025.

«Было тяжело наблюдать за тем, как Лиам боролся с RB21 в первых двух гонках, и в результате мы коллективно приняли решение о досрочной замене. Мы вступили в сезон 2025 года с двумя амбициями: сохранить за собой титул чемпиона мира среди пилотов и вернуть Кубок конструкторов, и это чисто спортивное решение.

Мы признаём, что с RB21 предстоит проделать большую работу, и опыт Юки окажется весьма полезным при разработке нынешнего автомобиля. Мы приветствуем его в команде и с нетерпением ждём возможности увидеть его за рулём RB21.

Мы обязаны заботиться о защите и развитии Лиама, и вместе мы понимаем, что после такого сложного старта имеет смысл действовать быстро, чтобы Лиам мог набраться опыта и продолжить свою карьеру в Формуле-1 с «Рейсинг Буллз», окружением и командой, которых он очень хорошо знает», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.