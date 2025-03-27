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Юки Цунода прокомментировал переход в «Ред Булл»

Юки Цунода прокомментировал переход в «Ред Булл»
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Пилот «Рейсинг Буллз» японец Юки Цунода прокомментировал переход в «Ред Булл», где он заменит новозеландца Лиама Лоусона.

«Привет, ребята, это Юки. Просто хотел бы сказать большое спасибо команде и потрясающим фанатам «Рейсинг Буллз» за невероятное путешествие и за особенные воспоминания. Я остаюсь в семье «Ред Булл» и никуда не ухожу. Увидимся», — сказал Цунода в социальных сетях.

Юки Цуноде 24 года. Японец дебютировал в Формуле-1 в 2021 году как гонщик «Альфа Таури». Лучший результат показал в сезоне-2024, когда стал 12-м по итогам чемпионата, набрав 30 очков.

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