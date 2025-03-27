Появилось первое фото Юки Цуноды в гоночном комбинезоне «Ред Булл»

В социальных сетях появилась первая фотография 24-летнего японского гонщика Юки Цуноды, который, начиная с Гран-при Японии, будет представлять австрийскую команду Формулы-1 «Ред Булл».

Фото: Red%20Bull

Цунода — участник академии «Ред Булл». Начиная с 2021 года выступает в «Королевских гонках» за рулём команды «Рейсинг Буллз» (приходил, когда коллектив назывался «Альфа Таури»).

На дебютном этапе сезона-2025 — Гран-при Австралии — Цунода финишировал на 11-м месте, будучи гонщиком «Рейсинг Буллз», а Лоусон сошёл. В Китае во время спринта японец занял шестое место, принеся три балла команде, а Лоусон прошёл с 19-го места на 14-е. В основной гонке Юки финишировал 16-м из-за тактики двух пит-стопов и повреждённого переднего крыла. Лиам стартовал с пит-лейна и закончил 12-м.