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Марко: было ошибкой брать Лоусона в «Ред Булл»

Марко: было ошибкой брать Лоусона в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об увольнении новозеландца Лиама Лоусона из команды накануне официального анонса, состоявшегося сегодня, 27 марта.

«То, что сделал Лоусон, недостаточно, нам нужен сильный второй пилот, даже если мы говорим о командной тактике.

Юки был нестабилен, и поэтому мы единогласно выбрали Лоусона. Он не справился с давлением и своей работой, начиная с первого дня в Австралии. А затем пошёл по нисходящей. Как боксёр, которого потрясли, из этого очень тяжело выбраться. Брать его в «Ред Булл» было ошибкой», — приводит слова Марко oe24.

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