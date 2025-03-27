Как выступит Юки Цунода в составе «Ред Булл» в 2025 году?

В четверг, 27 марта, стало известно, что 24-летний японский гонщик Юки Цунода заменит новозеландца Лиама Лоусона в составе команды «Ред Булл», начиная с третьего этапа сезона-2025 — Гран-при Японии. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить, как выступит японский пилот в составе австрийского коллектива.

На дебютном этапе сезона-2025 — Гран-при Австралии — Цунода финишировал на 11-м месте, будучи гонщиком «Рейсинг Буллз», а Лоусон сошёл. В Китае во время спринта японец занял шестое место, принеся три балла команде, а Лоусон прошёл с 19-го места на 14-е. В основной гонке Юки финишировал 16-м из-за тактики двух пит-стопов и повреждённого переднего крыла. Лиам стартовал с пит-лейна и закончил 12-м.