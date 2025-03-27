Нидерландский гонщик и эксперт — о замене Лоусона: больше похоже на травлю или панику

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Гидо ван дер Гарде прокомментировал замену новозеландского гонщика Лиама Лоусона на Юки Цуноду в составе «Ред Булл».

«Я уже немного устал от всех комментариев о том, что Формула-1 — самый сложный вид спорта с точки зрения выступлений, и, когда ты проигрываешь, тебе приходится сталкиваться с последствиями. Да, ты должен выступать. Да, давление безумное. Но, на мой взгляд, это больше похоже на травлю или панику, чем на оценку реальных достижений спортсмена.

Они приняли решение — полностью осознавая это — дать Лиаму две гонки только для того, чтобы сломить его дух. Не забывайте о самоотдаче, тяжёлом труде и успехах, которые Лиам вложил в свою карьеру, чтобы достичь того уровня, на котором он находится сейчас. Я помню свою кровь, пот и слёзы — и это было ради достижения Формулы-1. Не говоря уже о том, чтобы выступать за абсолютно топ-команду.

Да, он показал плохие результаты в первых двух гонках, но, если кто-то и знает об этом, так это он сам. Возможно, он сам предложил это, но если нет, то я желаю Лиаму набраться сил и мужества, чтобы добраться до стартовой решётки в Японии. Доверься себе, подними голову, докажи, что они не правы, Лиам», — написал ван дер Гарде в социальных сетях.