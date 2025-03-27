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В СМИ распространяется новость о тяжёлом состоянии Шумахера. На самом деле ей больше года

В СМИ распространяется новость о тяжёлом состоянии Шумахера. На самом деле ей больше года
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В последние дни различные средства массовой информации (СМИ) распространяют новость о состоянии здоровья 56-летнего немецкого гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

СМИ опираются на слова журналиста Феликса Гернера, заявившего в декабре 2023 года, к десятилетию травмы семикратного чемпиона мира, о состоянии Шумахера как «об очень печальном». В том интервью Гернер отметил, что Михаэль Шумахер не может двигаться и выражать свои мысли.

По неофициальным данным, семикратный чемпион находится в примерно таком же состоянии с первых дней после происшествия на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах.

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