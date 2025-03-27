Издание The Athletic назвало три причины увольнения Лоусона из «Ред Булл»

Издание The Athletic назвало три причины увольнения новозеландца Лиама Лоусона из «Ред Булл», о чём официально стало известно сегодня, 27 марта.

1) поднять производительность второй машины как можно скорее;

2) улучшить машину посредством обратной связи;

3) оказать Лоусону необходимую поддержку.

Напомним, Лоусон стал пилотом «Ред Булл» перед сезоном-2025. На первом этапе в Австралии новозеландец квалифицировался только 18-м, а в гонке не сумел доехать до финиша, сойдя на 46-м круге. На Гран-при Китая стал последним в квалификации, а в гонке финишировал 16-м.

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»