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Издание The Athletic назвало три причины увольнения Лоусона из «Ред Булл»

Издание The Athletic назвало три причины увольнения Лоусона из «Ред Булл»
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Издание The Athletic назвало три причины увольнения новозеландца Лиама Лоусона из «Ред Булл», о чём официально стало известно сегодня, 27 марта.

1) поднять производительность второй машины как можно скорее;
2) улучшить машину посредством обратной связи;
3) оказать Лоусону необходимую поддержку.

Напомним, Лоусон стал пилотом «Ред Булл» перед сезоном-2025. На первом этапе в Австралии новозеландец квалифицировался только 18-м, а в гонке не сумел доехать до финиша, сойдя на 46-м круге. На Гран-при Китая стал последним в квалификации, а в гонке финишировал 16-м.

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