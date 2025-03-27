Форма Лоусона обеспокоила «Ред Булл» ещё на предсезонных тестах в Бахрейне — The Athletic

Форма новозеландского гонщика Лиама Лоусона обеспокоила коллектив Формулы-1 «Ред Булл» ещё во время предсезонных тестов в Бахрейне, сообщило издание The Athletic.

«Согласно многочисленным источникам, опасения по поводу формы Лоусона возникли ещё во время предсезонных тестов в Бахрейне. Представители «Ред Булл» публично признали, что тесты прошли не так, как планировалось, поскольку болид RB21 не смог провести полную гоночную симуляцию.

Но, проанализировав свои данные, в команде уже тогда увидели удивительно большой разрыв в скорости между Лоусоном и Ферстаппеном, который не был полностью отражён разрывом в шесть десятых секунды в итоговой классификации тестов.

Это продолжилось в Австралии. Лоусон проехал более чем на секунду медленнее Ферстаппена в первом сегменте квалификации и более чем на полсекунды отстал во втором, уступив из-за неровного финального круга с ошибкой в финальной шикане. Затем он провёл большую часть гонки, борясь за 16-е место, прежде чем вылететь из гонки, когда в команде решили рискнуть и оставить его на сухих шинах после начавшегося дождя», — говорится в статье издания.