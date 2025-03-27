Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Форма Лоусона обеспокоила «Ред Булл» ещё на предсезонных тестах в Бахрейне — The Athletic

Форма Лоусона обеспокоила «Ред Булл» ещё на предсезонных тестах в Бахрейне — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Форма новозеландского гонщика Лиама Лоусона обеспокоила коллектив Формулы-1 «Ред Булл» ещё во время предсезонных тестов в Бахрейне, сообщило издание The Athletic.

«Согласно многочисленным источникам, опасения по поводу формы Лоусона возникли ещё во время предсезонных тестов в Бахрейне. Представители «Ред Булл» публично признали, что тесты прошли не так, как планировалось, поскольку болид RB21 не смог провести полную гоночную симуляцию.

Но, проанализировав свои данные, в команде уже тогда увидели удивительно большой разрыв в скорости между Лоусоном и Ферстаппеном, который не был полностью отражён разрывом в шесть десятых секунды в итоговой классификации тестов.

Это продолжилось в Австралии. Лоусон проехал более чем на секунду медленнее Ферстаппена в первом сегменте квалификации и более чем на полсекунды отстал во втором, уступив из-за неровного финального круга с ошибкой в финальной шикане. Затем он провёл большую часть гонки, борясь за 16-е место, прежде чем вылететь из гонки, когда в команде решили рискнуть и оставить его на сухих шинах после начавшегося дождя», — говорится в статье издания.

Материалы по теме
Нидерландский гонщик и эксперт — о замене Лоусона: больше похоже на травлю или панику
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android