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В Москве продаётся суперкар Marussia B1 2014 года выпуска. Цена — почти 30 млн рублей

В Москве продаётся суперкар Marussia B1 2014 года выпуска. Цена — почти 30 млн рублей
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Компания Royal Motors выставила на продажу спорткар Marussia B1, разработанный и построенный российской Marussia Motors. Стоимость автомобиля с пробегом в 10 км составляет 29,9 млн рублей.

В объявлении о продаже на сайте Royal Motors отмечается, что собственник около двух лет достраивал автомобиль. Машина была разобрана до каркаса, после чего несущий кузов был проварен и перекрашен. Кроме того, по информации с сайта Royal Motors, доустановлено аварийное открытие замков дверей, перенастроено программное обеспечение двигателя и коробки передач.

Marussia B1 впервые была представлена в декабре 2008 года в Москве. Идейным вдохновителем и руководителем проекта был известный музыкант и телеведущий Николай Фоменко. Автомобиль оснащён 3,5-литровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил и автоматической трансмиссией.

Интервью с Николаем Фоменко:
«Вы же не думаете, что мы просто профуфукали деньги?». Фоменко о «Марусе» и Ф-1
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«Вы же не думаете, что мы просто профуфукали деньги?». Фоменко о «Марусе» и Ф-1
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