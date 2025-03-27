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В «Мерседесе» оценили повреждение, повлиявшее на выступление Антонелли в Китае

В «Мерседесе» оценили повреждение, повлиявшее на выступление Антонелли в Китае
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Главный гоночный инженер «Мерседеса Эндрю Шовлин высказался о выступлении пилота команды итальянца Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая.

«Леклер задел заднюю шину Льюиса [Хэмилтона] и сломал переднюю концевую пластину. Кими увидел это, но не смог избежать, поскольку по обе стороны от него были машины. Он проехал по ней, она попала под машину и повредила днище. И это дорого обошлось.

Было бы намного проще, если бы это произошло через несколько кругов, и тогда можно было бы оценить потери. Но когда это происходит на первом круге, приходится оценивать то, где бы он мог оказаться. Для этого нужно оценить аэродинамические данные. Мы потеряли две-три десятых», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».

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