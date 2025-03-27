Стало известно, как Хэмилтон повлиял на продажи атрибутики главного спонсора «Феррари»

Промышленная компания Германии, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря под торговой маркой Puma, во время финансового отчёта, который привело издание PlanetF1, заявила, что приход 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в «Феррари» увеличил продажи фирмы с атрибутикой «Феррари»: они возросли в восемь раз.

Хэмилтон перешёл в «Феррари» в преддверии нового сезона 2025 года, сменив команду всего лишь во второй раз за свою карьеру в Формуле-1 после 12 лет работы в «Мерседесе».

Согласно PlanetF1, по приблизительным оценкам, ожидается, что Хэмилтон будет зарабатывать $ 57 млн за сезон в течение многолетнего контракта с «Феррари».