М. Ферстаппен оценил пост ван дер Гарде, в котором тот назвал замену Лоусона «панической»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лайкнул в Instagram пост соотечественника и экс-гонщика Ф-1 Гидо ван дер Гарде, в котором тот назвал решение руководства австрийской команды заменить новозеландца Лиама Лоусона на японца Юки Цуноду паническим.

Фото: Скриншот страницы ван дер Гарда

Напомним, в данный момент японский пилот в личном зачёте Формулы-1 занимает 13-е место, имея на своём счету три очка, а Лиам Лоусон — 17-е, не заработав на данный момент ни одного очка.

Ранее стало известно, что форма Лиама Лоусона обеспокоила руководство «Ред Булл» ещё на предсезонных тестах в Бахрейне.