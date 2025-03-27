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Валттери Боттас принимает участие в частных тестах «Макларена»

Валттери Боттас принимает участие в частных тестах «Макларена»
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Финский гонщик, резервист «Мерседеса» Валттери Боттас принимает участие в частных тестах «Макларена», которые проходят в Барселоне. Об этом на своём сайте рассказал известный журналист Адам Купер.

Валттери выступает в рамках программы TCP (Testing of a Previous Car — тесты машины предыдущих лет выпуска). Напомним, обязанности Боттаса как резервиста «Мерседеса» распространяются и на клиентские команды.

Не так давно технический директор «Кик-Заубера» Джеймс Ки раскритиковали Боттаса и Гуаньюя Чжоу в сравнении с Хюлькенбергом — нынешним гонщиком команды.

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