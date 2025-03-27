Пьер Гасли обратился к Юки Цуноде после его перехода в «Ред Булл»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поддержал Юки Цуноду, который начиная с Гран-при Японии будет представлять австрийскую команду «Ред Булл». Гасли прокомментировал фото Цуноды в гоночном комбинезоне «Ред Булл».

«Выглядишь здорово», — написал Гасли.

Гран-при Японии — третий этап в сезоне 2025 года, пройдёт с 4 по 6 апреля.

Ранее четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лайкнул в пост соотечественника и экс-гонщика Ф-1 Гидо ван дер Гарде, в котором тот назвал решение руководства австрийской команды заменить новозеландца Лиама Лоусона на Цуноду паническим.

Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе: