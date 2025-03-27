«Ред Булл» скатывается к заурядной команде». Ральф Шумахер — о замене Лоусона на Цуноду

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт немец Ральф Шумахер резко раскритиковал решение руководства команды «Ред Булл» заменить новозеландского гонщика Лиама Лоусона на японского пилота Юки Цуноду после первых двух Гран-при Ф-1 в текущем сезоне.

«Ред Булл» когда–то была топ-командой, а сегодня скатывается к заурядной. Что бы сказал по этому поводу [насчёт замены Лоусона на Цуноду] покойный Дитрих Матешиц?!

Хорнер облажался! Личные игры за власть развалили команду — теперь Кристиан получит по заслугам. Это огромная проблема!» — приводит слова Шумахера портал GPblog.

Напомним, в данный момент японский пилот в личном зачёте Формулы-1 занимает 13-е место, имея на своём счету три очка, а Лиам Лоусон — 17-е, не заработав на данный момент ни одного.