Лагерь Лиама Лоусона прояснил отношение к решению «Ред Булл» — источник

Инсайдер и журналист портала Planet F1 Томас Махер рассказал о реакции лагеря новозеландского гонщика Лиама Лоусона на решение «Ред Булл». Ранее австрийская команда объявила, что с Гран-при Японии напарником Макса Ферстаппена будет Юки Цунода. Лоусон же займёт место Цуноды и отправится в «Рейсинг Буллз».

«Источники из лагеря Лоусона сообщили, что решение о его переводе в «Рейсинг Буллз» приветствуется. Решение «Ред Булл» воспринимается как необходимое для защиты Лоусона, и есть чувство облегчения, что оно было принято быстро», — приводит слова представителя лагеря новозеландского гонщика Махер на своей странице в социальных сетях.

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»: