Гонщик IndyCar Макглоклин — о замене Лоусона: игра «Ред Булл» безжалостна и иррациональна

31-летний новозеландский гонщик «Пенске» Скотт Макглоклин, выступающий в IndyCar, прокомментировал решение решение руководства команды «Ред Булл» заменить Лиама Лоусона на японца Юки Цуноду после первых двух Гран-при Ф-1 в текущем сезоне.

«Лиаму предоставили возможность выступить на двух трассах, на которых он раньше не пилотировал машины. Наконец, Лоусон отправляется на трассу Сузуки, которую, возможно, знает лучше остальных, благодаря гонкам в Японии. Но его выгнали [из команды] до этого [участия в Гран-при].

Это жестокий вид спорта, но я действительно не считаю, что ему предоставили достойный шанс. Хорошо, если бы Лиам плохо выступил и в Японии, тогда бы я скорректировал своё мнение. Тем не менее дайте ребёнку шанс, если вы собираетесь бросить его в бой с четырёхкратным чемпионом Формула-1. Зачем вообще тогда давать Лиаму возможность [проявить себя], если вы не собираетесь предоставлять её в полной мере?

Ничего не имею против Юки, и думаю, что он отличный пилот. Однако игра «Ред Булл» безжалостна и иррациональна», — написал Макглоклин на своей странице в социальных сетях.