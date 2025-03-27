Марко представил подробности об экстренном совещании «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился подробностями относительно экстренного совещания команды, который проходит на её базе в Милтон-Кинсе (Великобритания).

«Сегодняшняя дискуссия главным образом посвящена встрече Макса с техническими специалистами. На ней будут прорабатываться следующие шаги. Следует спокойно подходить к пожеланиям и критике со стороны Макса», — приводит слова Марко oe24.at.

Ранее Марко признал, что проблемы с болидом RB21 связаны в том числе и с уходом из австрийского гоночного коллектива именитого британского инженера Эдриана Ньюи.

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