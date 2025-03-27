Вильнёв: Лоусон показал худшие результаты в истории «Ред Булл». Лиам сам себя подставил

Чемпион мира 1997 года, эксперт Жак Вильнёв поделился мнением насчёт решения руководства «Ред Булл» уволить новозеландца Лиама Лоусона и заменить его на японца Юки Цуноду после первых двух Гран-при в текущем сезоне Ф-1.

«Вы должны учитывать, что он [Лоусон] пришёл в Формулу-1 с очень высокомерным отношением. Лиам появился здесь в прошлом году, заявив, что станет великолепным гонщиком, и это было видно по его поведению. Когда результаты не соответствуют ожиданиям, это вызывает бурную реакцию у всех. На самом деле он показал худшие результаты в истории «Ред Булл». Поэтому Лоусон сам расплачивается за своё поведение. В некотором смысле он сам себя подставил.

Эти две гонки не принесли ему ничего хорошего в паддоке. Когда вы начинаете выступать за «Ред Булл», вы должны быть готовы к этому [большому вниманию и критике] с самого начала. Это цена, которую приходится платить за возможность выступать в лучшей команде.

Если вы готовы пойти на такой риск, то это хорошо. Однако, с другой стороны, вы можете дорого заплатить, если у вас ничего не получится. Такова реальность. И это нормально. Хотя я подумал, что они могли бы дать ему ещё три гонки, когда вернутся в Европу, чтобы потом принять взвешенное решение», — приводит слова Вильнёва портал Racingnews365.