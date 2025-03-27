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Вольф раскрыл свою первую мысль после решения Хэмилтона уйти в «Феррари»

Вольф раскрыл свою первую мысль после решения Хэмилтона уйти в «Феррари»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вспомнил, как принималось решение о выборе итальянского юниора Андреа Кими Антонелли как сменщика Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион Формулы-1 покинул немецкую команду по окончании прошлого сезона ради перехода в «Феррари».

«Как только Льюис сообщил мне о своих намерениях, я сразу подумал о том, кто будет нашим следующим гонщиком. В таких ситуациях существуют два пути: рискованный, когда стремишься выбрать молодого гонщика, который, по вашему мнению, способен давать результат, или делаешь более консервативный выбор, когда выходишь на рынок и делаешь ставку на пилота, который, по вашему мнению, является лучшим из доступных», — приводит слова Вольфа Motorsport Italia.

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