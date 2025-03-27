Ален Прост объяснил, почему не может назвать Хэмилтона величайшим пилотом в истории Ф-1

Четырёхкратный чемпион мира француз Ален Прост объяснил, почему не может назвать кого-то из выдающихся пилотов величайшим в истории «королевских гонок».

— Можете ли вы назвать Льюиса Хэмилтона величайшим пилотом в истории Ф-1?

— Я никогда не отвечаю на такие вопросы [о величайших в истории]. Каждый год меня просят назвать гонщика номер один, два или три. Я никогда не мог этого сделать, поскольку считаю, что это абсолютно субъективно.

Возможно, мы можем выделить четырёх гонщиков из каждого поколения, которые доминировали на трассе, или, возможно, только одного или двух. Но говорить о том, что кто-то является лучшим гонщиком всех времён, я бы не стал. Разве мог бы [Хуан Мануэль] Фанхио управлять современными машинами или даже я, если уж на то пошло, управлять сегодняшней техникой?

Был бы он таким же успешным, как Макс Ферстаппен или Льюис в наше время? Мы не знаем, потому что не спрашивали пилотов об этом. Из сегодняшнего поколения гонщиков я бы сказал, что лучшими являются Хэмилтон, Макс, Фернандо и Шарль Леклер, который находится на подъёме, — приводит слова Проста портал F1oversteer.