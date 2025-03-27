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Фото: Макс Ферстаппен представил шлем для Гран-при Японии с цветками сакуры

Фото: Макс Ферстаппен представил шлем для Гран-при Японии с цветками сакуры
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил шлем, в котором будет выступать на Гран-при Японии. Соответствующими фотографиями нидерландец поделился на своей странице в социальных сетях и на своём официальном сайте. На задней части шлема изображены символичные для Японии цветки сакуры.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: https://nl.verstappen.com

Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля. В настоящий момент Ферстаппен занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 36 очков. Лидером является Ландо Норрис, представляющий «Макларен». В его активе 44 балла.

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