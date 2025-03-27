Марко отреагировал на мнение, что болид «Рейсинг Буллз» сейчас лучше машины «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал мнение, согласно которому болид «Рейсинг Буллз» в настоящий момент лучше, чем у австрийской команды.

«Есть ли какие-то основания считать, что их болид сейчас лучше? Правда в том, что RB21 сложно пилотировать. Управлять болидом «Рейсинг Буллз» проще. Кроме того, он очень быстр в квалификации. Но в гонке их машина значительно отстаёт от нашей», — приводит слова Марко издание oe24.at.

Ранее Марко признал, что проблемы с болидом RB21 связаны в том числе и с уходом из австрийского гоночного коллектива именитого британского инженера Эдриана Ньюи.

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