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Лиам Лоусон сделал первое заявление после потери места в «Ред Булл»

Лиам Лоусон сделал первое заявление после потери места в «Ред Булл»
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Новозеландский гонщик Лиам Лоусон прокомментировал решение «Ред Булл» заменить его на Юки Цуноду. Начиная с Гран-при Японии Цунода станет напарником Макса Ферстаппена. Лиам, в свою очередь, отправится в «Рейсинг Буллз» на место японца.

«Стать гонщиком «Ред Булл» было моей детской мечтой. Это то, над чем я работал всю жизнь. Тяжело, но я благодарен за всё, что привело меня сюда. Спасибо каждому из вас, кто был рядом со мной. Эта поддержка для меня многое значит.

Спасибо «Рейсинг Буллз» за тёплый приём. Взволнован и готов приступить к работе в одном из своих самых любимых мест», — написал Лоусон на своей странице в социальных сетях.

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