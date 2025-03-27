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Ральф Шумахер утверждает, что изначально Хорнер хотел взять Колапинто в «Ред Булл»

Ральф Шумахер утверждает, что изначально Хорнер хотел взять Колапинто в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт немец Ральф Шумахер утверждает, что после ухода из «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса руководитель команды Кристиан Хорнер настаивал на том, чтобы его заменил аргентинский пилот Франко Колапинто.

«Хельмут Марко явно хотел взять двух пилотов [после ухода Серхио Переса] из «Рейсинг Буллз»: либо Лоусона, либо Цуноду. Кристиан Хорнер невысоко оценивал их способности и хотел видеть аргентинца Колапинто [в роли напарника Макса], который, конечно же, прострелил себе ногу во время тех трёх аварий [в прошлом сезоне]. Тогда Хорнеру не хватало силы в команде [чтобы утвердить решение по Франко], поскольку Хельмут Марко был сильнее, и теперь ситуация снова меняется», — приводит слова Шумахера портал PlanetF1.

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