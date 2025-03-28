Девушка Лиама Лоусона обратилась к гонщику после потери им места в «Ред Булл»

Ханна Сент-Джон, девушка новозеландского пилота Лиама Лоусона, поддержала его после решения команды «Ред Булл». Ранее гоночный коллектив из Австрии объявил, что новым напарником нидерландца Макса Ферстаппена начиная с Гран-при Японии станет Юки Цуноду. Лоусон, в свою очередь, отправится с «Рейсинг Буллз».

«Выше голову, моя любовь. Покажи, чего им не хватает», — написала Сент-Джон в комментариях под сообщением Лоусона в социальных сетях.

Напомним, Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля мск.

Ранее с заявлением после ухода из австрийской команды выступил сам Лоусон.

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Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе: