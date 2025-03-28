В Aston Martin представили самый быстрый и мощный переднемоторный кабриолет

Компания Aston Martin представила открытую версию Vanquish — кабриолет Aston Martin Vanquish Volante. Создатели машины отмечают, что это самый мощный серийный переднемоторный кабриолет.
Aston Martin Vanquish Volante
Фото: Aston Martin
Как и представленный в сентябре 2024 года Aston Martin Vanquish, Vanquish Volante оснащается 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 835 лошадиных сил. Силовая установка комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а его максимальная скорость — 344 км/ч.
Aston Martin Vanquish Volante
Фото: Aston Martin
Также в Aston Martin подчёркивают, что презентация Vanquish Volante приурочена к 60-летию Volante — первым автомобилем, получившем такую приставку, в 1965-м стал Aston Martin Short Chassis Volante.
Aston Martin Vanquish Volante
Фото: Aston Martin
Напомним, в декабре 2024 года Aston Martin представила ещё одну новинку — 1079-сильный суперкар Valhalla.