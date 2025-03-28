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В Aston Martin представили самый быстрый и мощный переднемоторный кабриолет

В Aston Martin представили самый быстрый и мощный переднемоторный кабриолет
Aston Martin Vanquish Volante
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Компания Aston Martin представила открытую версию Vanquish — кабриолет Aston Martin Vanquish Volante. Создатели машины отмечают, что это самый мощный серийный переднемоторный кабриолет.

Aston Martin Vanquish Volante

Aston Martin Vanquish Volante

Фото: Aston Martin

Как и представленный в сентябре 2024 года Aston Martin Vanquish, Vanquish Volante оснащается 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 835 лошадиных сил. Силовая установка комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а его максимальная скорость — 344 км/ч.

Aston Martin Vanquish Volante

Aston Martin Vanquish Volante

Фото: Aston Martin

Также в Aston Martin подчёркивают, что презентация Vanquish Volante приурочена к 60-летию Volante — первым автомобилем, получившем такую приставку, в 1965-м стал Aston Martin Short Chassis Volante.

Aston Martin Vanquish Volante

Aston Martin Vanquish Volante

Фото: Aston Martin

Напомним, в декабре 2024 года Aston Martin представила ещё одну новинку — 1079-сильный суперкар Valhalla.

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