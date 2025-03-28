Кристиан Хорнер: концепция ревущего мотора V10 интересна для спорта

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможном переходе Формулы-1 на моторы V10.

«О будущем ведутся активные споры. У нас есть регламент на 2026 год, думаю, что в правилах есть некоторые ограничения, которые касаются шоу и гонок. Мы оказались в ситуации, когда шасси должно компенсировать очень многое из-за недостатков разделения электрических компонентов и топливных, но сейчас уже около десяти часов вечера и Золушка покинула здание.

Романтика ревущего V10 при условии, что он сделан ответственно и будет работать на экологически чистых видах топлива, чрезвычайно привлекательна, но, думаю, главный вопрос в том, когда это произойдёт и какой будет план действий между тем, что мы имеем сегодня, и тем, что будет потом. Это стало бы огромным шагом в стороны в сравнении с тем, над чем сейчас все интенсивно работают в отношении сезона-2026. Но, конечно, концепция ревущего мотора V10 была бы очень интересной для спорта, независимо от того, какой вариант будет выбран в будущем», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.