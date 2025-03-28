Йос Ферстаппен поддержал Лиама Лоусона после потери им места в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поддержал Лиама Лоусона после его перевода из австрийской команды в «Рейсинг Буллз».

«Я очень надеюсь, что ты сделаешь фантастическую работу. Он заслуживает быть в Формуле-1», — написал Йос Ферстаппен в комментариях в социальных сетях.

Ранее гоночный коллектив из Австрии объявил, что новым напарником нидерландца Макса Ферстаппена начиная с Гран-при Японии станет Юки Цунода. Лоусон, в свою очередь, отправится с «Рейсинг Буллз».

Напомним, в данный момент японский пилот в личном зачёте Формулы-1 занимает 13-е место, имея на своём счету три очка, а Лиам Лоусон — 17-е, не заработав на данный момент ни одного очка.