Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Йос Ферстаппен поддержал Лиама Лоусона после потери им места в «Ред Булл»

Йос Ферстаппен поддержал Лиама Лоусона после потери им места в «Ред Булл»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поддержал Лиама Лоусона после его перевода из австрийской команды в «Рейсинг Буллз».

«Я очень надеюсь, что ты сделаешь фантастическую работу. Он заслуживает быть в Формуле-1», — написал Йос Ферстаппен в комментариях в социальных сетях.

Ранее гоночный коллектив из Австрии объявил, что новым напарником нидерландца Макса Ферстаппена начиная с Гран-при Японии станет Юки Цунода. Лоусон, в свою очередь, отправится с «Рейсинг Буллз».

Напомним, в данный момент японский пилот в личном зачёте Формулы-1 занимает 13-е место, имея на своём счету три очка, а Лиам Лоусон — 17-е, не заработав на данный момент ни одного очка.

Материалы по теме
«Ред Булл» убирает пилота спустя всего два Гран-при. Просто сумасшествие
«Ред Булл» убирает пилота спустя всего два Гран-при. Просто сумасшествие
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android