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Команда Майкла Джордана подала ходатайство об отклонении встречного иска NASCAR

Команда Майкла Джордана подала ходатайство об отклонении встречного иска NASCAR
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Команды NASCAR Cup Series Front Row Motorsports и 23XI Racing подали ходатайство об отклонении встречного иска Национальной ассоциации гонок сток-каров (NASCAR).

Напомним, 23XI, принадлежащая легендарному баскетболисту Майклу Джордану и пилоту NASCAR Cup Series Денни Хэмлину, и Front Row подали в суд на NASCAR, обвинив ассоциацию в создании монополии и использовании антиконкурентных средств для обогащения её руководства в лице семьи Франс. В ответ NASCAR подала встречный иск, обвинив команды в нарушении антимонопольного законодательства и антиконкурентных действиях.

При этом в NASCAR настаивают на отмене гарантированных мест на стартовой решётке для 23XI и Front Row, если те продолжат добиваться признания Чартерного соглашения незаконным.

Команды в своём ходатайстве назвали встречный иск NASCAR «актом отчаяния» и отметили, что главной целью встречного иска является попытка запугать команды.

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