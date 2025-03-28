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Ландо Норрис подвёл итоги первых двух Гран-при сезона 2025 года

Ландо Норрис подвёл итоги первых двух Гран-при сезона 2025 года
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги первых двух Гран-при сезона 2025 года, прошедших в Австралии и Китае, и отметил, что команда продолжит работу, чтобы сохранить лидерство в пелотоне.

«Мы вернулись на базу после невероятного начала сезона. Два подиума подряд, победа в Мельбурне, которое место в Китае, победа там Оскара Пиастри. Это было невероятное начало года. Прежде всего хотелось бы поблагодарить всех в технологическом штабе. Они проделали огромную работу, потому что машина идеальна.

Мы много времени проводили вдали от дома. Сейчас у нас есть небольшой перерыв. Нас преследует множество голодных до побед конкурентов, которые хотят занять наше место, поэтому мы продолжим работать, чтобы сдержать их позади себя. В следующие выходные мы отправимся в Японию, чтобы снова это сделать», — цитирует Норриса GPBlog.

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