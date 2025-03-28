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Названы даты этапов Igora Drive Drift Challenge 2025

Названы даты этапов Igora Drive Drift Challenge 2025
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Совсем недавно завершился турнир по зимнему дрифту Igora Drive Ice Drift, а спортсмены уже готовятся к новому летнему сезону на автодроме «Игора Драйв». Турнир Igora Drive Drift Challenge (IDDC) в 2025 году будет состоять из четырёх этапов.

IDDC стартует уже 10–11 мая. В субботу, 10 мая, пройдут одиночные квалификационные заезды, а в воскресенье, 11 мая, — парные заезды по олимпийской сетке топ-32.

Второй этап пройдёт 28–29 июня, третий — 9–10 августа, а завершится сезон 20–21 сентября. Первые три этапа примет «бетонный Колизей» — со всех сторон окружённая стенами дрифт-площадка, не прощающая ошибок. Финал, как и в прошлом году, состоится на главном треке автодрома «Игора Драйв».

IDDC собирает лучших пилотов Северо-Западного федерального округа, а также привлекает сильных представителей других регионов. За время проведения IDDC стал настоящей кузницей кадров, где начинающие пилоты могут сразиться с опытными профессионалами на различных конфигурациях.

Гостей Igora Drive Drift Challenge ждёт насыщенная развлекательная программа: парад пилотов, во время которого можно пообщаться и сфотографироваться с любимыми дрифтерами, выставка редких автомобилей, команда аниматоров во главе с символом автодрома рысью Сидом, яркая фотозона, фуд-траки с вкусной едой и многое другое.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте автодрома.

Стоимость билетов меняется в соответствии с заранее запланированным графиком, а до 31 марта действует акция «Раннее бронирование», которая позволяет купить билеты по наиболее выгодной цене. Специальные условия для детей: до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет.

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