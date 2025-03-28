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Ральф Шумахер: в «Рейсинг Буллз» сейчас Ферстаппен был бы быстрее, чем в «Ред Булл»

Ральф Шумахер: в «Рейсинг Буллз» сейчас Ферстаппен был бы быстрее, чем в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен мог бы быть быстрее в машине «Рейсинг Буллз», чем в машине «Ред Булл».

«Максу нужна совершенно особенная машина, я не думаю, что с ней справится хоть кто-то. Поэтому он бы попробовал поменять машину «Рейсинг Буллз» и сделать переднюю ось устойчивой. Сейчас я бы предположил, что Макс поехал бы в этой машине быстрее, чем в «Ред Булл».

Как мы слышали, в «Ред Булл» работают над исправлением машины и уже в Японии или после неё представят обновления, чтобы снова иметь лучшее аэродинамическое окно болида. Сейчас же им приходится обходиться без должного уровня прижимной силы из-за настроек. У них более высокий износ шин, машина становится более нервной, особенно в скоростных поворотах», — приводит слова Ральфа Шумахера RacingNews365.

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