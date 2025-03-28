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Эксперт объяснил причины проблем вторых пилотов «Ред Булл»

Эксперт объяснил причины проблем вторых пилотов «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер высказался о проблеме, возникшей в команде «Ред Булл».

«Происходящее напоминает мне то, что говорили Джонни Херберт и Герхард Бергер в период выступлений с Михаэлем Шумахером. Герхард однажды сел за руль «Бенеттона» Михаэля и сказал, что он подумал, что его кто-то пытается убить. Машина была совершенно неуправляемой, но Михаэль выиграл на ней чемпионат мира.

Это вопрос стиля пилотирования. И такую философию освоили лишь очень немногие пилоты Формулы-1. Это не значит, что другой пилот не сможет ехать так же быстро со своим подходом. Но то, что Ферстаппен требует от своей машины, невыполнимо для обычных гонщиков. Что стоит делать команде? Прислушиваться к главному гонщику и продолжать обеспечивать ему то, что он хочет? Или сделать всё немного более сбалансированным, чтобы второй гонщик также получил своё?» — приводит слова Даннера RacingNews365.

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