Эксперт объяснил на примере Албона, почему для Лоусона «не всё потеряно»

Обозреватель официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто заявил, что «Ред Булл» в межсезонье пытался подписать на место Серхио Переса Алекса Албона, а значит, для Лиама Лоусона не всё потеряно после его понижения в «Рейсинг Буллз».

«Команда из Милтон-Кейнса никогда не повышала пилота обратно, если они понизили его ранее. Но это не значит, что они не будут этого делать в будущем. Источники говорят, что они пытались вернуть Алекса Албона в качестве замены Пересу в нынешнее межсезонье, но безуспешно.

Значит, для Лоусона не всё потеряно. Предполагается, что в «Ред Булл» рассмотрят возможность его повышения в будущем, если он проявит себя во второй команде», — написал Лоуренс Барретто в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.