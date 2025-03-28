Хельмут Марко: мы знаем, что Ферстаппен недоволен

Спортивный консультант команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о замене Лиама Лоусона на Юки Цуноду и прокомментировал информацию о недовольстве Макса Ферстаппена действиями команды.

«Мы знаем, что Макс недоволен. Но нам необходимы две машины впереди. Не только для борьбы за Кубок конструкторов, но и чтобы помочь Максу выиграть пятый титул чемпиона мира. В таком случае мы сможем более гибко использовать стратегию в гонках, добиться большего. Сейчас мы можем использовать форму и опыт Цуноды. Это важная вещь. Это пойдёт на пользу команде, а, значит, пойдёт на пользу и Максу», — приводит слова Хельмута Марко De Telegraaf.

Ранее гоночный коллектив из Австрии объявил, что новым напарником нидерландца Макса Ферстаппена начиная с Гран-при Японии станет Юки Цунода. Лоусон, в свою очередь, отправится в «Рейсинг Буллз».