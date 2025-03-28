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Впервые за 39 лет за руль «Феррари» в официальной сессии Формулы-1 сядет швед

Впервые за 39 лет за руль «Феррари» в официальной сессии Формулы-1 сядет швед
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Шведский гонщик Формулы-2, выступающий в команде «Хайтек», Дино Беганович дебютирует за рулём машины Формулы-1 в ходе первой тренировки в Бахрейне, выступив на «Феррари». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Беганович в первой тренировке Гран-при Бахрейна заменит Шарля Леклера. Беганович станет уже пятым пилотом академии «Феррари» за рулём машины итальянской команды в официальной сессии, после Артура и Шарля Леклеров, Роберта Шварцмана и Оливера Бермана.

Беганович станет первым шведом за рулём «Феррари» со времён Стефана Йоханссона, выступавшего в составе команды в 1985 и 1986 годах.

На первом этапе сезона-2025 Формулы-2 Дино Бегановичу не удалось добраться до очковой зоны в спринтерской гонке, а основная гонка была отменена.

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