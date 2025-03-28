Марк Маркес высказался о сравнениях с Льюисом Хэмилтоном

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес высказался о сравнениях с семикратным обладателем титула в Формуле-1 пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

«Общим между нами является то, что он сменил производителя, пересел в технику красного цвета в этом году и уже хорошо выступил в спринтерской гонке и квалификации к ней в Китае. Мне приятно, когда меня сравнивают с Льюисом, потому что он не просто классный пилот — он суперзвезда. Конечно, у нас разные стили и род деятельности, но всегда приятно, когда тебя сравнивают с великим спортсменом, неважно, в каком виде спорта», — приводит слова Марка Маркеса TNT Sports.

Напомним, Маркес в 2024 году перешёл из «Хонды» в «Грезини», а в преддверии нынешнего сезона перебрался в заводскую команду «Дукати».