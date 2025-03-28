Юки Цунода прибыл в «Ред Булл» на подгонку сиденья

Японский гонщик Формулы-1, новобранец команды «Ред Булл» Юки Цунода прибыл на базу австрийской команды для процедуры подгонки сиденья перед выступлением на Гран-при Японии.

Цунода появился в команде в хорошем настроении и даже пошутил на тему своего роста, попросив оставить ступеньки перед кокпитом на предстоящем Гран-при.

Напомним, в четверг, 27 марта, стало известно, что 24-летний японский гонщик Юки Цунода заменит новозеландца Лиама Лоусона в составе команды «Ред Булл», начиная с третьего этапа сезона-2025 — Гран-при Японии.

На дебютном этапе сезона-2025 — Гран-при Австралии — Цунода финишировал на 11-м месте, будучи гонщиком «Рейсинг Буллз», а Лоусон сошёл. В Китае во время спринта японец занял шестое место, принеся три балла команде, а Лоусон прошёл с 19-го места на 14-е. В основной гонке Юки финишировал 16-м из-за тактики двух пит-стопов и повреждённого переднего крыла. Лиам стартовал с пит-лейна и закончил 12-м.