«Ред Булл» готовит спецливрею на Гран-при Японии — RacingNews365

Команда Формулы-1 «Ред Булл» планирует выставить свои машины в специальной ливрее на Гран-при Японии. Об этом сообщает RacingNews365.

Новая ливрея будет посвящена японским мотористам из «Хонды», с которыми «Ред Булл» сотрудничает с 2019 года, и этот сезон является последним совместным для этих компаний. Со следующего сезона «Хонда» будет работать с другой командой Формулы-1 — «Астон Мартин».

Напомним, на Гран-при Японии в составе «Ред Булл» дебютирует Юки Цунода, заменивший в команде неудачно начавшего сезон новозеландца Лиама Лоусона.

Ранее «Ред Булл» уже посвящал «Хонде» специальную, белую ливрею.