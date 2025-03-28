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«Я бы лучше сменил машину, чем менял пилотов». Эксперт — о ситуации в «Ред Булл»

«Я бы лучше сменил машину, чем менял пилотов». Эксперт — о ситуации в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер высказался о проблеме, возникшей в команде «Ред Булл».

«Я не думаю, что что-то принципиально изменится, даже если вы посадите за руль Цуноду или кого-то другого. Я считаю так. Кого бы вы ни посадили за руль, у всех будут одни и те же проблемы. Я бы лучше сменил машину, чем продолжал менять пилотов. К карьере и будущему молодых пилотов в этой команде относятся небрежно. Уверен, Цунода и сам задаётся вопросом — так ли он хочет быть за рулём этой машины?

Я бы настоятельно рекомендовал своей технической команде спроектировать автомобиль таким образом, чтобы на нём могли ехать все. Ферстаппен будет быстрее остальных даже на другой машине, я уверен в этом. Лоусон был быстр везде, а теперь вдруг забыл, как это делать? Нужно очень внимательно посмотреть и очень тщательно проанализировать ситуацию», — приводит слова Даннера GPBlog.

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