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Марко — о собрании в Милтон-Кинсе: смогли показать Ферстаппену направление развития болида

Марко — о собрании в Милтон-Кинсе: смогли показать Ферстаппену направление развития болида
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал итоги собрания на базе коллектива в британском Милтон-Кинсе, которое прошло после Гран-при Китая.

«После возвращения из Китая в Милтон-Кинсе состоялась встреча, на которой мы обсудили, как и когда у «Ред Булл» снова будет машина-победитель. Это был хороший разговор между Максом и инженерами.

Мы смогли показать Ферстаппену общее направление развития гоночного автомобиля и то, какие конкретные улучшения вносятся в машину», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

В четверг, 27 марта, в «Ред Булл» объявили, что японский гонщик «Рейсинг Буллз» заменит новозеландца Лиама Лоусона, который перейдёт в «Рейсинг Буллз».

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