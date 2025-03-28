Экс-гонщик — о замене Лоусона: я провёл три гонки за «Ред Булл». Поэтому победил тебя

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос в социальных сетях отреагировал на решение команды «Ред Булл» отправить новозеландского пилота Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз» в обмен на японца Юки Цуноду.

«Приятель, я провёл всего три гонки за «Ред Булл», поэтому я победил тебя (смеющиеся эмодзи).

Лиам, держи голову высоко. Ты очень быстрый и талантливый гонщик, который отлично выступал во всех сериях, и даже твои дебютные гонки в Формуле-1 за «Альфа Таури» в 2023 году были впечатляющими! Ты приносил очки в сложных условиях, таких как Сингапур.

Всё это часть игры. Это тяжёлая таблетка, но, в конце концов, это чисто спортивное решение, которое нужно принять», — написал Дорнбос в социальных сетях.