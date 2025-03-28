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Дэвид Култхард получил перелом после аварии на мотоцикле

Дэвид Култхард получил перелом после аварии на мотоцикле
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард во время эфиров на Гран-при Китая — 2025 появлялся в эфирах Sky Sports с повязкой на руке, что вызывало вопросы как у его коллег, так и зрителей. Оказалось, что экс-пилот «Макларена» и «Ред Булл» получил перелом ключицы после аварии на мотоцикле КТМ в Новой Зеландии.

Во время уикенда в Китае Макс Ферстаппен подошёл к Дэвиду и спросил, что случилось и почему он в фиксирующей повязке, на что Култхард ответил: «Я не справился с байком КТМ в Новой Зеландии и вылетел с дороги». Макс уточнил, как это случилось, и Дэвид рассказал: «На подъёме в гору. Но до этого момента я был великолепен!»

Потом четырёхкратный чемпион порекомендовал употребить джин с тоником для снижения боли.

В четверг, 27 марта, Култхард отпраздновал свой 54-й день рождения, и во время прямого эфира на Heart Radio британская телеведущая Аманда Холден, наиболее известная как судья шоу «Британия ищет таланты», пролила немного больше света на инцидент, подтвердив, что Култхард упал со своего мотоцикла. «Он правда упал с мотоцикла и сломал ключицу. Вы можете в это поверить?!» — сказала Холден в эфире.

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