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Марко — о замене Лоусона: в любой другой команде он бы уже покинул Формулу-1

Марко — о замене Лоусона: в любой другой команде он бы уже покинул Формулу-1
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Спортивный консультант команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о давлении вокруг новозеландца Лиама Лоусона, которое привело к замене.

«Лиаму просто не повезло. Во время тестов в Бахрейне он пропустил много времени из-за механических проблем. А также во время третьей свободной практики в Австралии он потерял важное время. Потом начались проблемы. Давление на него становилось всё больше и больше. Он терял уверенность, начинал стараться всё усерднее и усерднее, но в результате допускал всё больше ошибок.

«В Китае дела шли хуже и хуже. Кроме того, нашей машиной очень сложно управлять, и она не самая быстрая. Решение о его замене и возвращении в «Рейсинг Буллз» — не самое простое. Однако Лиам был как боксёр, которого отправили в глубокий нокаут. Мы не собираемся выбрасывать его из Формулы-1.

Он продолжает активно работать в «Ред Булл», а у «Рейсинг Буллз» — хорошая машина. В прошлом нам также приходилось принимать аналогичные решения в отношении Пьера Гасли и Алекса Албона. Затем они восстановились и стали высоко ценимыми пилотами Формулы-1. Мы находимся в уникальном положении, поскольку можем это сделать. В любой другой команде он немедленно покинул бы Формулу-1», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

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