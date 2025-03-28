Кристиан Хорнер обозначил позитивный момент в темпе «Ред Булл» после ГП Китая
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер обозначил позитивный момент в темпе болида RB21 после Гран-при Китая, на котором четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен занял четвёртое место, а Лиам Лоусон — 12-е.
Формула-1 2025. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30:55.026
2
Ландо Норрис
McLaren
+9.748
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+11.097
«На этом первом отрезке в гонке мы полностью потеряли время. Затем Макс заехал на пит-стоп в 18 секундах позади [лидера] Оскара [Пиастри], а на клетчатом флаге он отстал в итоге на 16 секунд, так что на жёстких шинах мы были вполне конкурентоспособны.
Нам нужно понять. Возможно, мы перестарались из-за ухудшения результатов [в спринте]. Конечно, нам нужно прибавить в темпе, тогда жизнь станет проще. Мы знаем, что нам ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.
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