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Экс-пилот «Торо Россо» — о Лоусоне: ты не можешь быть героем и стать худшим за одну гонку

Экс-пилот «Торо Россо» — о Лоусоне: ты не можешь быть героем и стать худшим за одну гонку
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Бывший пилот Формулы-1, с 2009 по 2011 год выступавший в составе «Торо Россо», испанец Хайме Альгерсуари высказался о замене Лиама Лоусона в «Ред Булл».

«Лиам — новичок, он не знал ни машины, ни команды, ни трасс, поэтому вам нужно было дать ему немного времени. Формула-1 сейчас сосредоточена на очень мелких деталях. Например, вы должны правильно довести шины до рабочего состояния, иначе у вас просто не будет сцепления с дорогой, и вы можете легко потерять четыре или пять десятых. Если вы посмотрите на выступления Лиама в Австралии и Китае, то увидите, что он везде боролся со сцеплением с дорогой.

Лиам не так плох, как кажется. Можно было ожидать, что в начале сезона ему придётся нелегко, и по ходу прошлого сезона он был хорош. Ты не можешь быть героем, а потом стать худшим гонщиком в одной или двух гонках. Дело не только в том, чтобы выйти на трассу и показать себя с лучшей стороны, но и в понимании того, как вести себя с лучшей стороны, и именно это, я думаю, происходит с тем, кто сидит за рулем второй машины «Ред Булл», — приводит слова Альгерсуари официальный сайт Формулы-1

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