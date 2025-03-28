Альгерсуари: на протяжении 24 гонок никто в «Ред Булл» не проедет быстрее Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1, с 2009 по 2011 год выступавший в составе «Торо Россо», испанец Хайме Альгерсуари порассуждал о стиле пилотирования 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстапенна из команды «Ред Булл», вызывающего трудности у его напарников.

«На протяжении 24 гонок в этой команде никто не сможет проехать быстрее Макса. Он, вероятно, лучший гонщик, который когда-либо выступал в Формуле-1. Его способность управлять автомобилем с недостаточной и избыточной поворачиваемостью находится в другом измерении – он впереди всех. Ходит много слухов, что машина создана для Макса, но она создана для того, чтобы быть максимально быстрой.

У каждого свой стиль пилотирования, а Макс агрессивен и любит болиды с чувствительной передней частью, потому что такие машины — всегда самые быстрые. Определённо, вам не нужна машина с недостаточной поворачиваемостью, потому что это более медленная машина.

Макс очень хорошо понимает и знает, как настроить машину, чтобы она соответствовала его стилю, и тот, кого вы посадите за руль другой машины, потеряется, потому что он не сможет управлять этой машиной так же, как Макс, – он хочет обладать слишком сильным сцеплением с трассой передней частью болида», — приводит слова Альгерсуари официальный сайт Формулы-1.