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«Према» оштрафована из-за пожара на болиде Роберта Шварцмана в IndyCar

«Према» оштрафована из-за пожара на болиде Роберта Шварцмана в IndyCar
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Стюарды американской серии гонок IndyCar оштрафовали итальянскую команду «Према» за использование неутверждённого компонента системы пожарной безопасности.

Инцидент, ставший причиной расследования, случился во время первой тренировки в минувшие выходные.

На первом круге заезда на болиде Роберта Шварцмана, выступающего 83-м номером в «Преме», произошло возгорание, из-за чего он был вынужден остановиться на трассе. Сотрудники службы безопасности прибыли быстро, но с трудом потушили пожар. Было видно, как они снимали панели кузова, пока машина ещё находилась на трассе, чтобы полностью справиться с огнём.

«В ходе расследования возгорания, произошедшего с 83-м номером на пятничной тренировке, IndyCar установил, что необходимый и одобренный трос аварийного отключения, который активирует бортовую систему пожаротушения, не был использован в соответствии с поставляемыми требованиями и был заменён командой на неутверждённый продукт, который не сработал», — говорится в заявлении cерии.

«Према» была оштрафована на 10 баллов и $ 25 тыс. за это нарушение. Шварцман не был наказан, и с него не сняли очки, так как не было замечено нарушений в его действиях. Он смог сохранить свой 22-й результат и по-прежнему занимает 22-е место в общем зачёте по очкам.

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